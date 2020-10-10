Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

ANKARA Garı önünde 10 Ekim 2015'te meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler, saldırının 5'inci yılında anıldı. Anma öncesi olay çıkaran 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara'daki bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki yaklaşık 100 kişilik grup, saldırının 5'inci yılı nedeniyle düzenlenen anma programı için Ulus metro durağının önünde bir araya geldi. Gruptan bazıları, caddeyi araç trafiğine kapatarak sloganlar atmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri uyarılarda bulundu. Tüm ikazlara rağmen yolu açmayan 11 kişilik grup, polis ekiplerince gözaltına alındı. Grup, daha sonra polis ekipleri ile yapılan görüşmelerin ardından pandemi şartlarına uygun şekilde Ankara Gar'ı önündeki alana alındı.Gruptan bazı kişilerin, '10 Ekim katliamını unutturmayacağız' yazılı ve terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankartı açtı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okunarak saygı duruşunda bulunuldu. Grup içinde CHP ve HDP'li bazı milletvekillerin olduğu da görüldü.