Sevgilisi ile onun kızı ve torununu yaralayan sanığa 41 yıl hapis

Kaynak: İHA

Operasyon, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara 3. sayfa: Ankara'da yasa dışı köpek üretimi yapan çiftliğe baskın - Son Dakika

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