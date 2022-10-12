Ankara'da yasa dışı köpek üretimi yapan çiftliğe baskın
ANKARA - Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde yasa dışı köpek üretimi yaptığı tespit edilen çiftliğe düzenlenen operasyonda 11 köpeğe el konuldu.
Çankaya İlçesi Yeşilkent Mahallesi Mühye Köyü civarında yasa dışı köpek üretimi yaptığı tespit edilen çiftliğe, HAYDİ(Hayvan Durum İzleme) ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 11 köpeğe el konuldu. Üretim yapan şahıslara cezai işlem uygulandı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara 3. sayfa: Ankara'da yasa dışı köpek üretimi yapan çiftliğe baskın - Son Dakika