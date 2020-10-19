Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak

Ankara Kalkınma Ajansında istihdam edilmek üzere 4 personel alımı gerçekleştirilecek.
Ajansın personel alımına ilişkin sınav ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ajansa 2'si uzman ve 2'si destek personeli olmak üzere 4 personel alınacak.
İlan için başvurular, 9-20 Kasım'da "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 4 Aralık'ta ilan edilecek.
Sınav tarihi ve yeri daha sonra Ankara Kalkınma Ajansının internet sitesinden (www.ankaraka.org.tr) duyurulacak.
- Kaynak: AA
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