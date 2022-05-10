Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PDY üyesine gözaltı kararı - Son Dakika
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Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PDY üyesine gözaltı kararı

10.05.2022 13:55

Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PDY üyesine gözaltı kararı Ankara merkezli 12 ilde toplamda 28 şüpheli FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PDY üyesine gözaltı kararı

ANKARA - Ankara merkezli 12 ilde toplamda 28 şüpheli FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine sınavda usulsüzlük gerçekleştiren FETÖ/PDY mensubu 5 şüpheli hakkında, 2015 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu mülakat sınavında, sınava giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, söz konusu sınavı örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmalarının sağlanması eyleminde, usulsüzlüğü gerçekleştirdikleri değerlendirilen mülakat heyeti üyelerinden FETÖ/PDY mensubu 6 şüpheli, 2014 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavının mülakat aşamasında, söz konusu sınavı örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmalarının sağlanması amacıyla örgüt üyelerine yüksek mülakat notu verilmesi eyleminde, usulsüzlüğü gerçekleştirdikleri değerlendirilen mülakat heyeti üyelerinden FETÖ/PDY mensubu 1 şüpheli, 2012 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavında, sınava giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, söz konusu sınavı örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmalarının sağlanması eyleminde, usulsüzlüğü gerçekleştirdikleri değerlendirilen mülakat heyeti başkanlarından FETÖ/PDY mensubu 2 şüpheli, 2014 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu mülakat sınavında, sınava giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, söz konusu sınavı örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmalarının sağlanması eyleminde, usulsüzlüğü gerçekleştirdikleri değerlendirilen mülakat heyeti başkan ve üyelerinden FETÖ/PDY mensubu 3 şüpheli, 2015 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavında, sınava giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, söz konusu sınavı örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmalarının sağlanması eyleminde, usulsüzlüğü gerçekleştirdikleri değerlendirilen mülakat heyeti üyelerinden FETÖ/PDY mensubu 1 şüpheli, 2010 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık sınavında, sınav soru ve cevaplarını sınavdan önce alarak sınavı kazanan FETÖ/PDY mensubu 6 şüpheli ile soruları dağıtan 4 şüpheli, olmak üzere toplam 28 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde, 10 Mayıs itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığınca sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PDY üyesine gözaltı kararı
Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PDY üyesine gözaltı kararı
Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PDY üyesine gözaltı kararı

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Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PDY üyesine gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PDY üyesine gözaltı kararı - Son Dakika
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