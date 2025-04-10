Ankara'nın Mobilya İhracatına Yeni Proje

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, Ankara'nın mobilya sektöründe gelişen, güçlü bir merkez durumunda olduğunu belirterek, "Başkent'te en büyüğünden en küçüğüne KOBİ'lerimizi ihracat yapabilir hale getirmek hedefiyle hayata geçirdiğimiz INT4FURN projesi, mobilya sektörümüzün ihracatına ivme kazandıracaktır" dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde hayata geçirdiği, kısa adı INT4FURN olan "Mobilya Sektöründeki Mikro KOBİ'lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerinin Geliştirilmesi Projesi"nin kapanış toplantısı, Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, toplantıda yaptığı konuşmada, sayıları 170 bine yaklaşan ATO üyeleri arasında mobilya sektöründe üretim yapanların da bulunduğun belirterek, mobilya sektöründe ihracatı desteklemek amacıyla projede yer aldıklarını kaydetti. Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Yunanistan, Hollanda, Portekiz ve Estonya'dan kuruluşlarla eş zamanlı olarak yürütülen projede, mobilya sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere ihracat yapmalarını sağlayacak temel bilgilerin verildiğini aktaran Güçlü, "İşletmelerimizin sahaya çıkmadan önce her türlü donanımı elde ederek ihracat yapmaya hazır hale gelmesi hedeflendi" diye konuştu.

Proje kapsamında mobilya sektörüne yönelik bir eğitim müfredatı geliştirildiğini de anlatan Güçlü, Uluslararası Dijital Öğrenme Merkezi'nin kurulduğunu bildirdi. Proje'nin pilot uygulaması kapsamında bir grup KOBİ'ye Avrupa ile uyumlu hazırlanan "Mesleki Eğitim ve Öğretim" programıyla ihracat eğitimi verildiğini dile getiren Güçlü, "Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle firmaların, uluslararası işletme kurma prosedürlerinden dış pazarlara erişime, uluslararası işletme bilgilerinden pazar analizlerine kadar ihracatın inceliklerini öğrenmeleri sağlandı. Daha önce hiç ihracat yapmamış mikro KOBİ ölçeğindeki üyelerimizi ihracat yapmaya hazır hale getirerek, hem üyelerimizin ve sektörümüzün gelişimine, hem de ihracat gelirlerimizin artmasına katkı sağlamaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Başkent'te Siteler olarak adlandırılan Mobilyacılar Sitesi'nin mobilya sektörü üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Güçlü, "Gerek INT4FURN Projesi'yle gerekse diğer çalışmalarla hedefimiz üyelerimizin üretiminde markalaşarak dünya pazarlarında yer alması" dedi.

Proje ile normal şartlar altında ihracatı aklının ucundan geçirmeyen mikro KOBİ'lerin ihracat yapabilir hale gelmesinin sağlandığını belirten Güçlü, projenin Başkent'in mobilya sektörünün ihracatına da ivme kazandıracağını söyledi. Güçlü, Ankara Ticaret Odası olarak, her bir işletmenin ihracat yapabilir hale gelmesi ve şehrin ihracatının artması için yapılabilecek her türlü çalışmayı yapmaya da hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Toplantıda, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Erdem Güney, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mithat Üner, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Karyeyen, Gazi Üniversitesi INF4FURN Proje Koordinatörü Prof. Dr. Alper Güzel de birer konuşma yaptı.