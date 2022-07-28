Atıl araziler lavantayla canlandırıldı - Son Dakika
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Atıl araziler lavantayla canlandırıldı

28.07.2022 10:32
Atıl araziler lavantayla canlandırıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde lavanta yetiştiriciliğiyle 3 yılda yaklaşık 900 dekar atıl arazi tarıma kazandırıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde lavanta yetiştiriciliğiyle 3 yılda yaklaşık 900 dekar atıl arazi tarıma kazandırıldı.

Uzun yıllar Antalya'da yaşayan 63 yaşındaki Bünyamin Başaran, Nallıhan'daki Belenören köyüne gidip gelirken güzergahta gördüğü lavanta bahçelerinden etkilendi.

Lavanta yetiştiriciliği yapmaya karar veren Başaran, üretim yapan çiftçilerle görüşerek yetiştirme yöntemlerini ve bakımını öğrendikten sonra köyündeki atıl tarlalarına dikim yaptı.

Başaran'ın lavanta bahçesini gören köy sakinleri de arazilerine lavanta dikmeye başladı.

Nallıhan Belediyesi de hayata geçirdiği proje kapsamında üreticilere destekte bulundu.

Aradan geçen sürede ilçeye bağlı köylerde yaklaşık 900 dekar atıl araziye 700 bin kök lavanta fidesi dikildi.

"Hasadı yapılan lavantalardan yağ elde edilecek"

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AA muhabirine, ilçenin kırsal alanlarında atıl durumdaki arazilerin üretime kazandırılması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Çiftçilere yeni üretim alanları oluşturmak için 2019 yılında "Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği" projesini hayata geçirdiklerini aktaran Öntaş, "İlçemizde tarımla uğraşan 75 üreticimize 2019-2022'de yüzde 25 katkı paylı yüzde 75 hibe destekli 700 bin kök lavanta fidesi dağıtımı yapılmıştır. Şu anda bölgemizde 900 dekarlık bir alanda lavanta tarımı yapılmaktadır." diye konuştu.

Öntaş, üretimi yapılan lavantaların ekonomiye kazandırılması için bir proje daha hazırladıklarını dile getirerek, "Yeni proje kapsamında lavantaların yağını çıkaracağız. Bunun için iki mahallemize lavanta distilasyon tesisleri kuruldu. Belenören ve Çalıcaalan mahallelerindeki tesislerimizle hasadı yapılan lavantalardan yağ elde edilecek. Vatandaşlarımız ilgi gösteriyorlar. Bizler de desteklerimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bünyamin Başarır da lavanta yetiştiriciliğiyle atıl arazilerin değerlendirildiğini söyledi.

Lavanta dikimi, bakımı ve hasadı konusunda araştırmalar yaptığını, ürettiği lavantayı gören köylülerin de bitkiye ilgisinin arttığını anlatan Başarır, "İnşallah Ankara'mız lavanta kokacak." dedi.

Başarır, işini büyüterek sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Muhtar Musa Özmen ise lavantayla tanışmalarına vesile olan Bünyamin Başarır ile Nallıhan Belediyesine teşekkür etti.

Nallıhan Belediyesinin hibe desteğiyle lavanta fideleri dikildiğini, distilasyon tesislerinin kurulduğunu aktaran Özmen, "Tesisimizde lavantanın yağını çıkarıp değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde lavanta birliği kurmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Nallıhan, Antalya, Ankara, Güncel, Son Dakika

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