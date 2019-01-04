Ankara'nın Pursaklar İlçesinde Meydana Gelen Doğal Gaz Patlamasında 2'si Polis 5 Kişi Hafif Şekilde...
1 saat önce
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 2'si polis 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Ankara
'nın Pursaklar
ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 2'si polis 5 kişi hafif şekilde yaralandı
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:20 Kaynak: AA
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