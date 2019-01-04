Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Pursaklar İlçesinde Meydana Gelen Doğal Gaz Patlamasında 2'si Polis 5 Kişi Hafif Şekilde...

Ankara'nın Pursaklar İlçesinde Meydana Gelen Doğal Gaz Patlamasında 2'si Polis 5 Kişi Hafif Şekilde...

1 saat önce

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 2'si polis 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ankara'nın Pursaklar İlçesinde Meydana Gelen Doğal Gaz Patlamasında 2'si Polis 5 Kişi Hafif Şekilde..., System.String[]
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 2'si polis 5 kişi hafif şekilde yaralandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:20 Kaynak: AA

Polis, Pursaklar, Ankara, Güncel
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