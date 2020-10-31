Ankara Valisi Şahin'den depremzedelere gönderilecek yardımlar için açıklama - Son Dakika

Ankara Valisi Şahin'den depremzedelere gönderilecek yardımlar için açıklama
31.10.2020 14:14
Ankara Valisi Vasip Şahin, İzmir'deki depremzedelere gönderilecek yardımlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının hizmette olduğunu bildirdi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, İzmir'deki depremzedelere gönderilecek yardımlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının hizmette olduğunu bildirdi.
Şahin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ankaralı yardımseverlere seslenerek, "Depremzedelere ulaştırmak istediğiniz yardımların kabul ve koordinasyonu için kaymakamlıklarımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız hizmetinizdedir." ifadesini kullandı.
Son Dakika Kanserden hayatını kaybeden Dilay Kemer'in hastalığa yakalanma hikayesi ortaya çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 4 çocuğu enkaz altından çıkarılıyor 17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın Depremde boğularak can veren Fatma teyze, Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi