Ankara Valisi Şahin'den depremzedelere gönderilecek yardımlar için açıklama - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, İzmir'deki depremzedelere gönderilecek yardımlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının hizmette olduğunu bildirdi.

Şahin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ankaralı yardımseverlere seslenerek, "Depremzedelere ulaştırmak istediğiniz yardımların kabul ve koordinasyonu için kaymakamlıklarımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız hizmetinizdedir." ifadesini kullandı.