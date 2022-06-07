Anket: Amerikalılar Washington'un Ekonomik Toparlanma Yönetimini Onaylamıyor - Son Dakika
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Anket: Amerikalılar Washington'un Ekonomik Toparlanma Yönetimini Onaylamıyor

07.06.2022 22:23
Anket: Amerikalılar Washington'un Ekonomik Toparlanma Yönetimini Onaylamıyor

ABC News/Ipsos tarafından yapılan son ankete göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 37'si ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomik toparlanmayı idare edişini, yüzde 28'i enflasyonla mücadeleyi ve yüzde 27'si akaryakıt fiyatlarının yönetilmesini onaylıyor.

ABC News/ Ipsos tarafından yapılan son ankete göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 37'si ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomik toparlanmayı idare edişini, yüzde 28'i enflasyonla mücadeleyi ve yüzde 27'si akaryakıt fiyatlarının yönetilmesini onaylıyor.

WASHINGTON, 7 Haziran (Xinhua) -- ABC News/Ipsos tarafından yapılan son ankete göre, Amerikalıların mevcut ABD yönetiminin ülkedeki ekonomik toparlanmayı ele alış biçimine onay verenlerin oranları düşük kaldı. Ankete ilişkin ABC News tarafından Pazar günü yayınlanan bir habere göre, katılımcıların yalnızca yüzde 37'si ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomik toparlanmayı idare edişini, yüzde 28'i enflasyonla mücadeleyi ve yüzde 27'si akaryakıt fiyatlarının yönetilmesini onaylıyor.

Bu arada anket, bu üç konunun -- ekonomik toparlanma, enflasyon ve akaryakıt fiyatları -- Amerikalıların Kasım ara seçimlerinde kullanacakları oyda karar vermeleri için en önemli konular olduğunu gösterdi. Ankette, Amerikalıların yüzde 83'ü, ekonominin verecekleri oyu belirlemede son derece önemli veya çok önemli bir faktör olduğunu söylerken, enflasyonun önemli olduğunu söyleyenler yüzde 80, akaryakıt fiyatlarının önemli olduğunu söyleyenler ise yüzde 74 oldu. Haberde "Joe Biden'ın bu kilit meseleleri ele alış biçimine onay verenlerin oranları istenilenin altında, bu rakamlar Başkan ve Demokrat adaylar için ara seçim öncesinde sorun olduğunu gösteriyor" denildi. Yine Pazar günü, New York Post tarafından yayınlanan ayrı bir haberde, mevcut ABD yönetiminin birkaç yetkilisinin "Amerikalıların, yükselen enflasyondan muzdarip olduğunu" kabul ettiği belirtildi.

Haberde, Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun enflasyonu "sorun" olarak nitelendirmesi ve Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'in bunu "gerçek bir güçlük" olarak nitelendirmesinin yanı sıra, Hazine Bakanı Janet Yellen'ın da "yönetimin geçen yıl enflasyonun kısa sürede ortadan kalkacak 'geçici bir sorun' olacağına inanmasının 'yanlış' olduğunu" itiraf ettiği belirtildi.

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Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Ipsos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anket: Amerikalılar Washington'un Ekonomik Toparlanma Yönetimini Onaylamıyor - Son Dakika

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