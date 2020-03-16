Anne ve babası kazada ölen Ramazan da kurtarılamadı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anne ve babası kazada ölen Ramazan da kurtarılamadı (2) - Son Dakika

Anne ve babası kazada ölen Ramazan da kurtarılamadı (2)

6 saat önce

KÜÇÜK RAMAZAN TOPRAĞA VERİLDİManisa'nın Kula ilçesinde, bindikleri sepetli motosiklete, geçen 13 Mart akşamı bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki Ramazan Ağırbaş için bugün ikindide Sandal Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze...

Anne ve babası kazada ölen Ramazan da kurtarılamadı (2), System.String[]

KÜÇÜK RAMAZAN TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Kula ilçesinde, bindikleri sepetli motosiklete, geçen 13 Mart akşamı bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki Ramazan Ağırbaş için bugün ikindide Sandal Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kula Kaymakamı Kemal Duru, MHP'li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, okul müdürleri, çiftin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi Sandal Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ramazan'ın annesi Nazire Nazlı (24) ile babası Şerif Süleyman Ağırbaş'ın (33) yaşamını yitirdiği kazada yaralanan kardeşi Huriye Nisa Ağırbaş'ın (2) tedavisi ise sürüyor.

Hasan YİĞEN/ KULA, (Manisa),


Sandal, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:45 Kaynak: DHA
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