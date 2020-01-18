Anne ve kızı güne yangınla uyandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Anne ve kızı güne yangınla uyandı - Son Dakika

Anne ve kızı güne yangınla uyandı

6 saat önce

Denizli'de elektrikli sobanın devrilmesi sonucu meydana gelen yangında dumandan etkilenen anne kız hastaneye kaldırıldı.

Anne ve kızı güne yangınla uyandı, System.String[]

Denizli'de elektrikli sobanın devrilmesi sonucu meydana gelen yangında dumandan etkilenen anne kız hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 534 Sokak üzerindeki 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Dolunay ailesinin yaşadığı evde, iddialara göre, ısınmak için kullanılan elektrikli soba henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü devrildi. Ardından evde yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede ev ile apartmanı sararken evde bulunan anne Ayşe D., ve kızı Z.D., kendi imkanları ile dışarı çıktı. Yangını gören çevre sakinleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Ekipler yangın esnasında dumandan etkilendiklerini tespit ettikleri anne Ayşe D., ve kızı Z.D.'yi ambulans ile Servergazi Devlet Hastanesine gönderdi. Yangın ekipleri yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.


Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı
8 yaşındaki Hafza, ilk karnesini şehit babasına götürdü Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu Irak'ta tehlikeli gerginlik! Bağdat'ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 19:22:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anne ve kızı güne yangınla uyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]