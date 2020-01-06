Annesine can verdi, tek böbrekle anne oldu - Son Dakika

ANTALYA'da, 4 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan annesi Fevkiye Şahin'e (63) bir böbreğini veren öğretim görevlisi Dr. Emine Şahin Semerci (38), 2 ay önce erkek bebek dünyaya getirdi. Hastanede torununu kucağına alan Fevkiye Şahin, "Çevremdekiler, 'Kızın yarım kaldı, doğum sırasında ölebilir' diyerek beni korkuttu. Söylentilere değil doktorların dediklerine inanın. Organ bağışı hayat kurtarır" dedi.

Samsun'da oturan ev kadını 3 çocuk annesi Fevkiye Şahin'e, 2013'te böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 2 yıl ilaç tedavisi gören Şahin'e, 2015'te doktorları, diyaliz tedavisi görmesi ya da organ nakli olması gerektiğini söyledi. Çocukları, diyalize girmek istemeyen Şahin'e böbrek vermek için gönüllü oldu. İlk olarak Samsun'da tedavi gördüğü hastanede Fevkiye Şahin'e oğlu Necati Gökhan Şahin'den (40) uyum testi yapıldı. Ancak uyum sağlanamadığı için operasyon gerçekleştirilemedi.

KIZI ANTALYA'YA ÇAĞIRDI

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nde öğretim görevlisi olan kızı Dr. Emine Şahin Semerci, tedavisi için aynı yıl annesini Antalya 'ya çağırdı. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne başvuran Fevkiye Şahin'e, kızı Emine Şahin Semerci böbrek bağışında bulunmak için gönüllü oldu. Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibince yapılan testlerin ardından Semerci'den alınan böbrek, annesine başarıyla nakledildi. Yaklaşık bir ay hastanede kalan anne ve kızı, sağlıklı şekilde evlerine döndü.

'KIZINI DOĞUMDA KAYBEDERSİN DEDİLER'

Nakil sonrası evlenen Emine Şahin Semerci, bu yıl 29 Ekim 'de bir erkek bebek dünyaya getirdi. Kontrol için Antalya'ya gelen anneanne Fevkiye Şahin, torununu kucaklamanın sevincini yaşadı. Kızının verdiği böbrekle 4 yıldır sağlıklı yaşam sürdüğünü anlatan Şahin, "Kızım hiç tereddüt etmeden bana böbreğini verdi. Sağlığımız gayet iyi. Hatta torunum bile oldu. Çevremdekiler, 'Kızın yarım kaldı, doğum sırasında kızın ölebilir' diyerek beni korkuttu. Ama ben onlar gibi hiç kötü düşünmedim. Söylentilere değil, doktorların dediklerine inanın, organ bağışı hayat kurtarır. Organ nakli olacak kişiler bir gün bile beklemesin. Çünkü bir arkadaşım vardı. Çocukları organ vermek istedi ancak kadın kabul etmedi. Sonrasında yaşamını yitirdi. Eğer nakil olsaydı bugün hayatta olacaktı. O yüzden herkes organ nakli bağışında bulunsun" diye konuştu.

'HİÇ DÜŞÜNMEDEN BÖBREĞİMİ VERDİM'

Annesinin diyalize gireceğini öğrendikten sonra hiç düşünmeden gönüllü olduğunu belirten Emine Şahin Semerci ise "Diyaliz sonrasında da böbrek nakli olması gerekecekti. Diyalize girmeden, organları zarar görmeden hiç düşünmeden böbreğimi verdim. Hasta ve yakınları bilinçsizce etraftan yorum yapanlara değil, doktorlara danışsın. Biz de doktorlarımıza danışarak hareket ettik. Allah'a şükür ki sağlık durumumuz iyi" dedi.

'TEK BÖBREK DOĞUM YAPMAYA ENGEL DEĞİL'

Annesine böbreğini verdikten sonra evlendiğini anlatan Semerci, geçen 29 Ekim'de Yağız adını verdiği oğlunu dünyaya getirdiğini söyledi. Annesi için ne yapması gerekiyorsa onu yaptığını anlatan Emine Şahin Semerci, "Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, bize nakil hakkında bilgi verdi. Hiçbir sıkıntı çıkmayacağını söyledi. Ona güvendik, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hamilelik döneminde de her şey normaldi. Kontrollerimizi yaptırdık. Her şey olması gerektiği gibi oldu. Oğlumu sağlıklı şekilde kucağıma aldım. Bir böbreğimin olması, anne olmama engel değil" dedi.

SAĞLIKLARI İYİ

Medical Park Antalya Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz ise "Hastamız 4 yıl önce bize böbrek yetmezliği teşhisiyle geldi. Diyaliz tedavisi veya nakil önerilmişti. O da böbrek nakli olmaya karar verdi. Diyalize girmek istemediğini söyleyince kızı böbreğini vermek için gönüllü oldu. Başarılı bir nakil süreci yaşadık. Şu an sağlıklı şekilde yaşamlarına devam ediyorlar. Böbrek değerleri de mükemmel" dedi.

'ORGAN NAKLİ MUCİZEDİR'

Emine Şahin Semerci'nin böbrek bağışından sonra evlendiğini ve 3,5 yıl sonra hamile kaldığını hatırlatan Prof. Dr. Yavuz, "Başarılı bir hamilelik dönemi geçirdikten sonra Yağız'ı dünyaya getirerek bize çok güzel bir hediye verdi. Organ nakli mucizedir. Anne, kız ve torun gayet sağlıklı" diye konuştu.