Antakya\'da Uyuşturucu Operasyonu

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir araçta yapılan aramada bin 909 adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada Antakya'da bir araçta yapılan aramada bin 909 adet Captagon uyuşturucu hap bulundu. Araç içerisinde bulunan 2 kişi, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY