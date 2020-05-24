ANTALYA 5 kilometre sonunda, 2 polis aracına vurduktan sonra yakalandı - Son Dakika

ANTALYA 5 kilometre sonunda, 2 polis aracına vurduktan sonra yakalandı

5 kilometre sonunda, 2 polis aracına vurduktan sonra yakalandıANTALYA'da 'dur' ihtarına uymayan hurdacı Tugay İmamoğlu, kamyonetiyle yaklaşık 5 kilometre kaçtıktan sonra iki polis aracına çarpınca yakalandı.

5 kilometre sonunda, 2 polis aracına vurduktan sonra yakalandı

ANTALYA'da 'dur' ihtarına uymayan hurdacı Tugay İmamoğlu, kamyonetiyle yaklaşık 5 kilometre kaçtıktan sonra iki polis aracına çarpınca yakalandı. Polisin "İki polis arabasına vurdun. Yazık değil mi devlete" sorusuna sürücü Tugay İmamoğlu, 'Ehliyetim yoktu. Pişmanım" karşılığını verdi.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. 07 AHE 273 plakalı kamyonetiyle hurda toplamaya çıkan Tugay İmamoğlu, Barış Manço Bulvarı üzerinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre kaçan Tugay İmamoğlu'nun aracı, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde, iki polis aracına çarptıktan sonra durdu. İki polis aracında hasara neden olan Tugay İmamoğlu, kamyonetten indikten sonra kaçmayı sürdürdü. İmamoğlu, kısa sürede yakalandı.

Polis aracına bindirilen Tugay İmamoğlu ile polis arasındaki diyalog dikkat çekti. Polisin 'Neden kaçtın' İki arabaya vurdun oğlum yazık değil mi devlete" sorusuna Tugay İmamoğlu, 'Dayı ehliyetim yoktu. O yüzden kaçtım. Cüzdanım ve ehliyetimi kaybettim. Pişmanım" yanıtını verdi.

Telefon hırsızlığından cezaevinde 11 ay kaldıktan sonra geçen nisan ayında afla çıktığı belirlenen Tugay İmamoğlu'nun dini nikahlı eşi Tuğba Ç. şunları söyledi:

'Yasak olduğunu bile bile çıktık. 'Bak çıkmayalım, gezmeye gidelim' dedim ama dinlemedi. Yoldan bir amcayı da araca aldık. Polis gördü uyardı bizi, durmadık. Bile bile yakalandık. Yasak olduğunu bile bile çıktık. Polisin aracına çarptık. Araba durmadı baksana hala çalışıyor. Amcayla beraber dur dedik, zaten ceza yiyecektik."

Ekmek almak için Tugay İmamoğlu'nun kamyonetine binen ve büyük korku yaşayan Emin Bozdoğan (67) ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Ben arabadaydım. 65 üzerinde olduğum için ekmek almak için arabasına bindim. Bana Kütükçü Köprüsü'nü sordu. Şuradan döneceksin dedim. O da gel seni de alayım dedi. Ben de bindim arabaya. Ben polislere bir şey olacak diye korktum. Ben yapma deyince bana sen karışma dedi. Polis kaçınca 'dur', 'dur' dedim durmadı. Polislerin üzerine çıkacaktı neredeyde. 'Dur kaçma, dur' diyorum ama dinlemedi. Ben olmasaydım bu adam polisleri de ezip öldürecekti."

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Tugay İmamoğlu'na 'sokağa çıkma yasağını ihlal', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'devlet malına zarar vermek', 'polisin dur ihtarına uymamak'tan ceza kesileceği öğrenildi.

ANTALYA 5 kilometre sonunda, 2 polis aracına vurduktan sonra yakalandı

Çankaya, Kepez, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 03:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA 5 kilometre sonunda, 2 polis aracına vurduktan sonra yakalandı - Son Dakika

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