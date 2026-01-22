Antalya'da 16 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Antalya'da 16 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya\'da 16 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu
22.01.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık yapan 12 kişi tutuklandı.

Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 16 milyon liralık nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 12 kişi yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında bulunan 821 bin lira bloke edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.A.D. ve eşi N.D.'nin şikayeti üzerine kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir çeteye yönelik çalışma başlattı. Müştekilerin ifadelerine göre şüpheliler, baskı ve yönlendirmelerle çifte nakit para, çekilen kredi bedeli, araç satışından elde edilen para ve iki dairenin satış bedeli dahil toplam 16 milyon liranın bir kısmını elden, bir kısmını ise çeşitli hesaplara transfer ettirdi. Yapılan araştırmada olayın "atıcı", "eldenci" ve "hesapçı" olarak görev yaptığı belirlenen 14 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği, bu kişilerden 2'sinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarına gönderilen paralardan 821 bin 560 liraya bloke konuldu. Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 12 cep telefonu ve sim kartlara el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Antalya'da 16 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 15:05:01. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da 16 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.