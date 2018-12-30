Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı
1 saat önce
Antalya'da Aleyna Tilki izdihamı Yer kalmayınca yürüyen merdivenler bile sabit hale getirildi Aleyna'yı göremeyen miniklerin gözyaşları da konsere damgasını vurduANTALYA - Antalya'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen Aleyna Tilki konseri izdihama neden oldu.
Antalya
'da Aleyna Tilki
izdihamı
Yer kalmayınca yürüyen merdivenler
bile sabit hale getirildi
Aleyna'yı göremeyen miniklerin gözyaşları da konsere damgasını vurdu
ANTALYA - Antalya'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen Aleyna Tilki konseri izdihama neden oldu. Çocukların yoğunlukta olduğu konserde Aleyna'yı göremeyen miniklerin gözyaşları da konsere damgasını vurdu.
Antalya'nın Kepez
ilçesinde Aleyna Tilki heyecanı yaşandı. Fabrikalar Mahallesindeki bir alışveriş merkezinde saat 16.00'da düzenlenen konsere, binlerce vatandaş saatler öncesinden akın etti. Çoğunluğu gençler ve çocukların oluşturduğu konserin düzenlendiği alanda, alışveriş merkezinin tüm katları tıklım tıklım doldu. Alana sığmayan bazı vatandaşların yürüyen merdivenden de konseri takip ettiği gözlendi.
Aleyna Tilki'yi görmek isteyen minikler, ebeveynlerinin sırtına çıkarak ünlü sanatçıyı görmeye çalıştı. Yürüyen merdivenlerin bile izleyenler tarafından doldurulunca merdivenler sabit hale getirildi.Yaklaşık bir saat süren konserde, Aleyna'yı göremeyen miniklerin gözyaşları da konsere damgasını vurdu.
Aleyna Tilki, zaman zaman kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla da sohbet etti. Tilki, şarkıları ve dansı ile kendisine hayran bıraktı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:14 Kaynak: İHA
Keçiboynuzu Pekmezi Kadınların Geçim Kaynağı Oldu
Son Dakika! Kadıköy'de Korkutan Yangın
Yılbaşı ve Hafta Sonu Tatilini Uludağ'da Geçirmek İsteyenler Teleferikte Kilometrelerce Kuyruk Oluşturdu
UNESCO Listesi'nde Bulunan Kuş Cenneti'nde Ördek Katliamı