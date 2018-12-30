Son Dakika Haberleri: Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı

Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı

1 saat önce

Antalya'da Aleyna Tilki izdihamı Yer kalmayınca yürüyen merdivenler bile sabit hale getirildi Aleyna'yı göremeyen miniklerin gözyaşları da konsere damgasını vurduANTALYA - Antalya'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen Aleyna Tilki konseri izdihama neden oldu.

Antalya'da Aleyna Tilki izdihamı
Yer kalmayınca yürüyen merdivenler bile sabit hale getirildi
Aleyna'yı göremeyen miniklerin gözyaşları da konsere damgasını vurdu

ANTALYA - Antalya'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen Aleyna Tilki konseri izdihama neden oldu. Çocukların yoğunlukta olduğu konserde Aleyna'yı göremeyen miniklerin gözyaşları da konsere damgasını vurdu.
Antalya'nın Kepez ilçesinde Aleyna Tilki heyecanı yaşandı. Fabrikalar Mahallesindeki bir alışveriş merkezinde saat 16.00'da düzenlenen konsere, binlerce vatandaş saatler öncesinden akın etti. Çoğunluğu gençler ve çocukların oluşturduğu konserin düzenlendiği alanda, alışveriş merkezinin tüm katları tıklım tıklım doldu. Alana sığmayan bazı vatandaşların yürüyen merdivenden de konseri takip ettiği gözlendi.
Aleyna Tilki'yi görmek isteyen minikler, ebeveynlerinin sırtına çıkarak ünlü sanatçıyı görmeye çalıştı. Yürüyen merdivenlerin bile izleyenler tarafından doldurulunca merdivenler sabit hale getirildi.Yaklaşık bir saat süren konserde, Aleyna'yı göremeyen miniklerin gözyaşları da konsere damgasını vurdu.
Aleyna Tilki, zaman zaman kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla da sohbet etti. Tilki, şarkıları ve dansı ile kendisine hayran bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:14 Kaynak: İHA

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