Antalya'da aracıyla su kanalına düşen sürücü yaralandı - Son Dakika

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Antalya'da aracıyla su kanalına düşen sürücü yaralandı
6 saat önce
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde su kanalında düşen otomobildeki sürücü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:16 Kaynak: AA
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde su kanalında düşen otomobildeki sürücü yaralandı.
Y. K. yönetimindeki 07 RF 088 plakalı otomobil, Korkuteli Tefenni kara yolunda karşı şeride geçerek su kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
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