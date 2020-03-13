Antalya'da aracıyla su kanalına düşen sürücü yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da aracıyla su kanalına düşen sürücü yaralandı

6 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde su kanalında düşen otomobildeki sürücü yaralandı.

Antalya'da aracıyla su kanalına düşen sürücü yaralandı, System.String[]

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde su kanalında düşen otomobildeki sürücü yaralandı.

Y. K. yönetimindeki 07 RF 088 plakalı otomobil, Korkuteli Tefenni kara yolunda karşı şeride geçerek su kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:16 Kaynak: AA
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