Son Dakika Haberleri: Antalya'da aralarında suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 3 motosiklet hırsızı yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da aralarında suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 3 motosiklet hırsızı yakalandı

Antalya'da aralarında suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 3 motosiklet hırsızı yakalandı

6 saat önce

Antalya'da farklı tarihlerde çeşitli motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen ve aralarında suça sürüklenen bir çocuğun da olduğu 3 kişi yakalandı.

Antalya'da aralarında suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 3 motosiklet hırsızı yakalandı, System.String[]

Antalya'da farklı tarihlerde çeşitli motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen ve aralarında suça sürüklenen bir çocuğun da olduğu 3 kişi yakalandı. Suça sürüklenen çocuk ile 1 zanlı tutuklandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kepez bölgesinde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda Kepez'de farklı tarihlerde bir AVM, bir hastane ve bir iş yerinin önünden toplamda 5 motosiklet çalınması ve bir motosiklete zarar verme, Aksu'da farklı tarihlerde Karaçallı Mahallesi, Güzelyurt ve Altıntaş mahallelerinde, toplamda 4 motosiklet ve motosiklet üzerinde bulunan inşaat malzemelerinin çalınması ve Serik'te farklı tarihlerde iki ayrı adresten yapılan 2 motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelileri olduğu değerlendirilen E.A., Ş.Ç. ve suça sürüklenen çocuk O.Y. yakalandı.


Şüphelilerden Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Antalya Sulh Ceza Hakimliğince E.A. ve suça sürüklenen çocuk O.Y. tutuklandı S.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:32 Kaynak: İHA
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