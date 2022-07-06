Olay, geçtiğimiz gün Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Kuzeni Mustafa Seçim'in yanına ziyarete giden Ahmet Büyükcansız ile kuzeni arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Büyükcansız, apartmanın 1. katından aşağıya, beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Büyükcansız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da balkondan düşerek hayatını kaybeden adamın kuzeni serbest bırakıldı - Son Dakika

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