Antalya'da bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 07 AGD 092 plakalı otomobil, Kadıpaşa Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde önce Süleyman Kaya idaresindeki 07 AD 289 plakalı otomobile ardından da park halindeki 34 PC 2409 plakalı araca çarptı.
Kazanın ardından 07 AGD 092 plakalı otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen yolcu hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı bir is yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
- Kaynak: AA
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