Antalya'da "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında duyarlı sürücüler ödüllendirildi - Son Dakika

Antalya'da "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında duyarlı sürücüler ödüllendirildi
21.01.2021 20:33
Antalya'nın Serik ilçesinde İçişleri Bakanlığının "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında 3 sürücüye örnek sürücü plaketi verildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde İçişleri Bakanlığının "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında 3 sürücüye örnek sürücü plaketi verildi.
İl Jandarma Komutanlığınca Serik ilçesinde son 5 yıl içerisinde trafik kurallarına uyan, herhangi bir trafik kazasına karışmamış, duyarlı, saygılı ve bilinçli olduğu tespit edilen Hatice Ölmez Aydın, Veli Gizli ve Şenol Bektaş'a Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu tarafından örnek sürücü plaketi verildi.
Tüm vatandaşların trafik kurallarına karşı duyarlı olması gerektiğine dikkati çeken Kurdoğlu, sürücüleri örnek davranışlarından dolayı kutladı.
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