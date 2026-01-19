Antalya'da Eşini Vuran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Antalya'da Eşini Vuran Şahıs Tutuklandı

Antalya\'da Eşini Vuran Şahıs Tutuklandı
19.01.2026 22:33
Kavga sonrası eşini vuran İsmail K. tutuklandı, Helin K. hayatını kaybetti.

Antalya'da başından silahla vurulan eşini hastaneye getiren ve hayatına son vermek istediğini söyleyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde önceki gece bir apartmanda meydana gelen olayda, 3 ay önce dünyaevine giren Helin K. (24), eşi İsmail K. ile birlikte babasının evine misafirliğe gittikten sonra kendi evlerine döndüklerinde aralarında tartışma çıktı. Genç çiftin kavga sesini duyan ve kontrol etmek için kapıya gelen komşuları, daire içerisinden bir el silah sesi duydu. Ardından kapıyı açan İsmail K., eşinin hayatına son vermek istediğini belirterek, kucağında bulunan Helin K.'yı kendi imkanları ile Kepez Devlet Hastanesine götürdü. Genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşi kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı

Genç kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve savcılık incelemesinin ardından yakınları tarafından gözyaşları içerisinde teslim alınarak Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından İsmail K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İsmail K., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, 3-sayfa, Kavga, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
