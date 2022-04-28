Antalya'da evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

28.04.2022 15:49
Antalya'da evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde evinde çadır ve iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde evinde çadır ve iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.D'nin evinde uyuşturucu ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin Orta Mahalle'deki evine düzenlenen operasyonda özel hazırlanmış çadırdaki saksılarda 45 kök Hint keneviri ve satışa hazır kubar esrar ele geçirildi.

Kenevirleri yetiştirmek için iklimlendirme ve ışık sistemi kurduğu belirlenen A.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Antalya'da evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
Antalya'da evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Hint Keneviri, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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