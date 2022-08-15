Antalya'da, denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya'da, denizde erkek cesedi bulundu

15.08.2022 17:45
Antalya'da, denizde erkek cesedi bulundu

ANTALYA'da, falezlerin 20 metre açığında erkeğe ait cansız beden bulunurken, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ANTALYA'da, falezlerin 20 metre açığında erkeğe ait cansız beden bulunurken, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Falezlerin denizle buluştuğu alanda, 20 metre açıkta hareketsiz biri olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen deniz polisi, üzerinde şort ve Antalyaspor logolu tişört bulunan kişiyi bota alarak, Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkeğe ait cansız beden, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


YORUMLAR
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DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU Bu sefer brandanın üzerine atlamadı... 15'inci kattan atlayıp intihar etti Bu sefer brandanın üzerine atlamadı... 15'inci kattan atlayıp intihar etti
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da, denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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