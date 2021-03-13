Antalya'da kreşte çocuğa şiddet iddiası - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesindeki özel bir kreşte kadın öğretmenlerin minik öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan yargılanırken, şiddet anının görüntüleri ise ortaya çıktı.

Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'ndeki özel bir kreşe aileleri tarafından emanet edilen bazı öğrenciler, öğretmenler tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edildi. 15 Mart 2019 tarihinde Ayşe Hande Çelik, çocuğunun kollarında ve yüzünde morluklar görmesi üzerine sağlık kontrolüne götürüp darp raporu alıp ardından durumu polise ihbar etti. Bunun üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri kreşe ait güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde skandal görüntüler buldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili D.H. (35), D. G. (37), M.D. (24), N.U. (24) ve S.G. hakkında işlem başlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sanıklar 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

Beş kişi hakkında 'çocuğa karşı eziyet' suçundan Alanya Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması mayıs ayında görülecek. Savcılık iddianamesinde çocukların fırlatıldığı, beşiğe sertçe yatırıldığı, bir yerden bir yere sürüklendiği, bütün çocukların aynı tabaktan aynı çatal ve kaşık ile yedirildiği belirtildi. Sanıklar 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Dava süreci devam ederken minik öğrencilere uygulanan şiddet olayında, yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kadın öğretmenlerin çocuklara defalarca şiddet uygulaması ve itip kaktığı görülüyor. Yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla birçok ailenin de mağdur olduğu ortaya çıkarak suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

"Davamız devam ediyor"

Ayrıca sosyal medya üzerinde de paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. 4 yaşındaki kız çocuğunun şiddete maruz kaldığı savunan Ayşe Hande Çelik (33), çocuğunun üzerinde morluklar olduğunu fark edip şikayetçi olduğunu söyledi. Çelik, "Çocuğumun kreşten geldikten sonra üstünü değiştirirken kolunda morluklar olduğunu fark ettim. Hastaneye gittik ve oradaki doktor bunun sıkma olduğunu söyledi. Çocuğum 24 aylıktı, bunun üzerine şikayette bulunduk. Davamız devam ediyor. 5. ayda mahkememiz görülecek" dedi.

Çocuklarının vücudundaki morlukları okul yetkililerine sorduklarını belirten Çelik, yetkililerin ise kendileri tarafından yapıldığını savundukları belirtti. Çelik, " Kendilerine sorduk. Bizim tarafımızdan yapıldığını söylediler. Ama öğretmenlerden biri ilk hafta tutuklu yargılanmıştı. Kanunen çıktı, dava devam ediyor. İncelemelerde polislerin ve savcıların bulduğu kamera kayıtlarında sadece benim çocuğumun olmadığı daha birçok çocuğun olduğu tespit edildi. Bu çok acı 24 aylık konuşamayan çocuk. Kendi evladına bile bağırınca vicdanı sızlıyor. Çok zor. O süreci 2 yılda yaşadıklarım çok ağır. bu olmadı, okul sahibi ve çalışanları, ailem ve şahsım hakkında da ağır suçlamalarda bulundular. İlahi adalet. gereken cezayı alacaklarını bekliyorum" diye konuştu.

"Çocuklarımızın mağdur olduğunu bir hafta önce öğrendik"

Çocuğunun tanımadığı insanları görünce ağladığını ifade eden Hüseyin Dölen, "Çocukların kafasına vurmalar, sürüklemeler sıkmalar gibi şeyler görüntülerde var. Bu görüntülere biz bir hafta önce ulaştık. Çocuklarımızın mağdur olduğunu bir hafta önce öğrendik. Kreş bununla ilgili yalan söyledi. Ailelerin haberi yok. Bu görüntüleri diğer ailelere ulaştırdık. Çocuklarımız psikolojik destek vereceğiz ve yetkili kişilerin bu suçtan ceza almasını istiyoruz ve bu görevi de yapmasınlar. Bize kreş sahibi herkese bu kağıdın gittiğini velilere ifade verilip çıkılacağı söylendi. Eşimin şüphesi üzerine e devlette inceleme yaparken mağdur ailelerden birisi olduğumuzu öğrendik" şeklinde konuştu.

"Öğretmenlerin tamamının kurumumuz ile hiçbir bağlantısı kalmamıştır"

Kreş sahibi D. G. görüntülerin sosyal medya üzerinde yayılmasının ardından yazılı açıklama bulundu. D.G. şunları söyledi:

"16.02.2017 tarihinden beri Alanya ilçesinde İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren okul öncesi eğitim kurumuyuz. Planlı ve plansız bir şekilde belirli aralıklarla denetimlerin yapıldığı kurumumuz, sürekli resmi makamların kontrolü altındadır. Hizmete başlamamızdan 2 yıl sonra, 15.03.2019 tarihinde yaşanan üzücü bir olay bugün sosyal medya kanalları ve bir kısım internet siteleri üzerinden yayınlanarak, kurumumuza karşı bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki; kreşimize devam eden her çocuk, bizim için kendi evlatlarımız gibi değerlidir. Bize emanet edilmiş çocukları kendi evlatlarımızdan ayıramayacağımız gibi, görevimizin gereği olarak bakımlarını en iyi şekilde sağlamakla yükümlüyüz. 2019 tarihinde yaşanan olayın paylaşılan görüntülerde yer alan aktörlerine ilişkin yargı süreci devam etmektedir. Bununla beraber görüntülerde yer alan öğretmenlerin tamamının kurumumuz ile hiçbir bağlantısı kalmamış, ilişikleri de o tarihlerde derhal kesilmiştir. Kreş olarak kurumumuzun adının karıştığı bu olaydan dolayı üzüntümüzü ifade ederken, yargının vereceği kararı beklemekte olduğumuzu, eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında idari olarak işletmemiz tarafından gereğinin yerine getirildiğini kamuoyuna saygıyla bildirmek isteriz." - ANTALYA