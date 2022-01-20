Antalya'da kuyumcuyu soyan sanığın 24 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Antalya'da polis kıyafetiyle bir kuyumcuyu soyan sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Hırsızlık ve Yağma Suçları Soruşturma Bürosunun tutuklu sanık Serdar Ö. hakkında, "yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma ile silahla ateş etme" suçlarından 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer verilen ifadesinde, suçunu kabul eden sanık Serdar Ö, kuyumcu soygununu yaklaşık 1 ay önce planladığını ve soygunu rahatça yapabilmek için internetten polis kıyafeti, kelepçe ve kask aldığını belirtti.

Olay günü polis kıyafeti giyip ailesine görünmeden evden çıktığını, cep telefonunu da yanına almadığını belirten Serdar Ö, "Aracımı başka bir yerde bırakıp kanalizasyon tüneli içerisine girdim. Yaklaşık 2 saat orada oturduktan sonra tünelden çıkıp yoldan tesadüfen geçen bir aracı durdurdum. Üzerimde polis kıyafeti olduğu için şoför benden kuşkulanmadı. Soygunu yapacağım kuyumcu kapalıydı, başka bir kuyumcuyu soymaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Sanık Serdar Ö, kuyumcudaki kişiye "Sahte altın satıyorsun, ekipler gelecek seni götüreceğiz" diyerek üstünü aradığını, daha sonra kuyumcunun ve dükkana gelen bir kişinin ellerini, ayaklarını kelepçelediğini, ağzını bantladığını aktardı.

Vitrinden ve dolaptan aldığı para ile altınları yanındaki çantaya koyduğunu belirtilen sanık, yolda durdurduğu bir araca binerek kaçtığını ve havaya iki el ateş açtığını anlattı.

Serdar Ö, olayda kullandığı kıyafetleri bir torbaya koyarak, içine da ağırlık yapması için taş doldurup Düden Çayı'na attığını ifade ederek, çaldığı altınları ise yaklaşık 5 ay sakladıktan sonra İstanbul Kapalı Çarşı'da saf altına çevirdiğini ve daha sonra kuyumcuya sattığını dile getirdi.

Olay

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde, 17 Ekim 2020'de Feyzi Bulce'ye ait kuyumcu dükkanına, üzerinde polis kıyafeti ve başında kask bulunan bir kişi gelmiş, kuyumcu ve bir kişinin elleri ile ayaklarını bağlayarak dükkandaki altın ve parayı çalmıştı.