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Motor arızası yapan helikopter sahile acil iniş yaptı (1) - Son Dakika

Motor arızası yapan helikopter sahile acil iniş yaptı (1)

11.02.2022 16:24

Antalya Bisiklet Turu'nu havadan görüntüleyen helikopter, motor arızası nedeniyle Konyaaltı Sahili'ne acil iniş yaptı.

Antalya Bisiklet Turu'nu havadan görüntüleyen helikopter, motor arızası nedeniyle Konyaaltı Sahili'ne acil iniş yaptı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) ikinci etabını havadan görüntüleyen helikopterde motor arızası oluştu.

Pilot, helikopteri Konyaaltı Plajı'na indirdi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlar da plaja inen helikopter ile fotoğraf çektirdi.

Motor arızası yapan helikopter sahile acil iniş yaptı (1)
Motor arızası yapan helikopter sahile acil iniş yaptı (1)
Motor arızası yapan helikopter sahile acil iniş yaptı (1)

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Konyaaltı, Bisiklet, Antalya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Motor arızası yapan helikopter sahile acil iniş yaptı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motor arızası yapan helikopter sahile acil iniş yaptı (1) - Son Dakika
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