Antalya'da motosiklet kaza yapan araçlara çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet kaza yapan araçlara çarptı: 1 ağır yaralı

18.08.2022 19:13

- Antalya'da motosiklet kaza yapan araçlara çarptı: 1 ağır yaralı Antalya'da kazaya karışan otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

- Antalya'da motosiklet kaza yapan araçlara çarptı: 1 ağır yaralı

ANTALYA - Antalya'da kazaya karışan otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı bulvarı alt geçit çıkışında sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H. K. idaresindeki 07 DDH 61 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek alt geçit çıkışında bariyerlere çarparak tek taraflı kaza yaptı. Arkadan gelen 07 T 4380 plakalı ticari taksi sürücüsü Hüseyin G.'nin yavaşlamasıyla 07 ZA 612 plakalı motosiklet sürücüsü Necip Murat ., araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet ise kullanılmaz hale geldi.

Çevredeki vatandaşların durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akdeniz üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Geçici olarak bir şeridi trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan otomobil ve motosikletin karayolundan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da motosiklet kaza yapan araçlara çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da motosiklet kaza yapan araçlara çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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