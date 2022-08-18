Geçici olarak bir şeridi trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan otomobil ve motosikletin karayolundan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı bulvarı alt geçit çıkışında sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H. K. idaresindeki 07 DDH 61 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek alt geçit çıkışında bariyerlere çarparak tek taraflı kaza yaptı. Arkadan gelen 07 T 4380 plakalı ticari taksi sürücüsü Hüseyin G.'nin yavaşlamasıyla 07 ZA 612 plakalı motosiklet sürücüsü Necip Murat ., araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet ise kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da motosiklet kaza yapan araçlara çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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