Antalya'da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

21.10.2020 09:52
Antalya'da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada servis aracı ile otomobil çarpıştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada servis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Serik Boğazkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 YP 10 plakalı servis aracı ile Mustafa Çelik'in kullandığı 07 UN 227 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Minibüs sürücüsün yara almadığı kazada, otomobil sürücüsü Çelik yaralı olarak Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Antalya'da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil, Antalya, serik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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