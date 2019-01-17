Son Dakika Haberleri: Antalya'da Trafik ve Asayiş Uygulaması

Antalya'da Trafik ve Asayiş Uygulaması

1 saat önce

Antalya'nın Kepez ilçesi'nde yapılan uygulamada 375 kişi ile 146 araç sorgulandı, 47 araç sürücüsüne 6 bin 97 lira ceza uygulandı.

Antalya'da Trafik ve Asayiş Uygulaması, System.String[]
Antalya'nın Kepez ilçesi'nde yapılan uygulamada 375 kişi ile 146 araç sorgulandı, 47 araç sürücüsüne 6 bin 97 lira ceza uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi Masa Dağı Seyir Terası'nda uygulama yapıldı. Yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 375 kişi ve 146 araç sorgulandı. 1 araç trafikten men edildi, 47 araç sürücüsüne 6 bin 97 lira para cezası verildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:25 Kaynak: İHA

Kepez, Antalya, 3. Sayfa
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