Antalya'da yaban hayatı geliştirme sahasına yeni yol yapıldı - Son Dakika

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan , yaban hayatına önem verdiklerini belirtti. Özkan, yol ile yaban hayatının kontrolünün daha iyi yapılacağını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 'nün Giden Gelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda çalışma yapan belediye ekipleri, çoğunluğu kayalık olan sarp arazide yol çalışmalarını sürdürdü.

Akseki Belediyesi, yaban hayatı geliştirme sahasının kontrolünün daha etkin yapılması amacıyla Arpa Çukuru Mevkisinde yol açtı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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