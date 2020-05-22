Antalya'da yaban hayatı geliştirme sahasına yeni yol yapıldı - Son Dakika

Akseki Belediyesi, yaban hayatı geliştirme sahasının kontrolünün daha etkin yapılması amacıyla Arpa Çukuru Mevkisinde yol açtı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Giden Gelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda çalışma yapan belediye ekipleri, çoğunluğu kayalık olan sarp arazide yol çalışmalarını sürdürdü.
Yolun, yapılacak küçük düzenlemelerin ardından kısa süre sonra kullanıma açılacağı bildirildi.
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaban hayatına önem verdiklerini belirtti. Özkan, yol ile yaban hayatının kontrolünün daha iyi yapılacağını söyledi.