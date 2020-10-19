Antalya'da yelken öğrencilerine mavi bayrak eğitimi - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz Yelken Spor Kulübü Derneği öğrencilerine mavi bayrak konusunda eğitim verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, falez sahil bandında yer alan 5 mavi bayraklı plajdan biri olan Erenkuş'ta son olarak Akdeniz Yelken Spor Kulübü Derneği öğrencileri ağırlandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, küçük yelkencilere uluslararası bir standardı ifade eden mavi bayrağın ne olduğu, hangi aşamalardan sonra alınabildiği konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitim kapsamında, deniz ve plajlarda başta plastik olmak üzere atık kirliliği ve mücadele yöntemleri üzerinde de durulurken bu atıkların deniz canlılarının ölmesine ve ekosistemin bozulmasına yol açtığı ifade edildi.

Akdeniz Yelken Spor Kulübü Derneği yetkilileri, yapılan etkinliğin çok verimli geçtiğini belirterek, Muratpaşa Belediyesi'nin yaşanabilir dünya, sürdürülebilir çevre hedefiyle yaptığı çalışmalara destek olacaklarını kaydetti.