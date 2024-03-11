Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tarih vererek çağrı yaptılar - Son Dakika
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Turizm

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tarih vererek çağrı yaptılar

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Antalya'da turizmciler, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması için 8 Nisan'ın da resmi tatil ilan edilmesini talep ediyor. Tatil süresinin uzamasıyla birlikte otellerin rezervasyonlarının artacağı ve turizm sektörüne önemli katkı sağlanacağı belirtildi.

11.03.2024 11:05  Güncelleme: 11:38
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Antalya'da turizmciler, 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak Ramazan Bayramı'nın 9 gün olması için harekete geçti. 8 Nisan'ın da resmi tatil ilan edilerek 2 hafta sonunun birleştirilmesini isteyen Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına yönelik çağrı yapan turizmciler, konuyla ilgili bir düzenleme yapılacaksa hükümetten önceden açıklanmasını talep etti.

"BÜTÜN TÜRK COĞRAFYASINI İLGİLENDİREN TATİL DÖNEMİ"

Kış aylarının sona ermesi, 30 günlük oruç dönemi ve 31 Mart seçim yorgunluğunun ardından gelecek olan Ramazan Bayramı tatili için tüm oteller, şimdiden hazırlıklarını tamamladı. Ramazan Bayramı tatili, bu yıl arife günü olan 9 Nisan'da başlayıp, 12 Nisan'da sona eriyor. 13-14 Nisan hafta sonu da eklenince tatil süresi, 5,5 gün oluyor. 8 Nisan'ın da tatil ilan edilmesi durumunda, bayram tatilinin 6-14 Nisan tarihleri olarak 9 güne uzatılmasına yönelik beklentiler bulunuyor.

Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, hem Ramazan ayı hem de seçim sürecine dikkati çekerek mart ayı üçüncü haftası itibarıyla Nevruz döneminin de başlayacağını söyledi. Antalya'da Nevruz döneminde İran'dan ciddi düzeyde misafir ağırlandığını belirten Kavaloğlu, "Bütün Türk dünyası, Türk coğrafyasını da ilgilendiren bir tatil dönemi bu. Nevruz, baharın gelişini müjdeliyor. Hemen arkasından Avrupa'daki Paskalya tatili var ve sonrasında ramazan ayının bitimi ile Ramazan Bayramımız olacak. Ramazan Bayramı'nda da eğer önceden açıklanabilirse, tatil dönemi 1 gün uzatılırsa; toplam 9 gün tatil söz konusu olacak" dedi.

Turizmcilerden 'Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarılsın' çağrısı

"ÖNCEDEN AÇIKLANMASINI RİCA EDİYORUZ"

Antalya bölgesi ve KTTC ile birçok bölgede otellerin Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladığını, sanatçıların sahne alacağı etkinlikler hazırlandığını anlatan Kavaloğlu, "Dolayısıyla eğer 9 günlük tatil periyodu önceden açıklanırsa, rezervasyonları da erkenden alma şansı olur. Seçimin de bitmiş olması ile ülkemiz insanları Ramazan Bayramlarını iyi bir tatil dönemiyle değerlendirebilir. Bu anlamda tatil döneminin uzamasının önceden açıklanmasını rica ediyoruz" diye konuştu.

"SEZONUN ERKEN BAŞLAMASINA DA SEBEP OLACAK"

Geçen yıl turizm sezonunun çok geç başladığını da hatırlatan Kavaloğlu, "Bu sene Ramazan Bayramı süresinin uzayabilme ihtimali ile sanatçılı otellerin yoğunluğu da arttı. Özellikle Antalya'da ve Kuzey Kıbrıs'ta. Bu anlamda baktığımızda, sezonun erken başlamasına da sebep olacak peş peşe gelen Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı tatili. Açıkçası sezonun gerçek anlamda, tam tarihinde, nisan ayında başlamasına sebep olacak. Bu anlamda oteller çok iyi bir Ramazan Bayramı programı hazırladı, önceden anons ettiler ve pazarlamasına başladılar. Dolayısıyla Antalya'da Ramazan Bayramı'nda ciddi yoğunluk bekliyorum" dedi.

Turizmcilerden 'Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarılsın' çağrısı

"REZERVASYONLAR ARTACAK"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, 8 Nisan gününün de tatil ilan edilmesi ve bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasının turizm sektörüne önemli katkı sağlayacağını belirtti. Saatçioğlu, "Pazartesi gününün resmi tatil ilan edilmesi ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir karar alındığı takdirde son dakika rezervasyonlarının artacağını düşünüyoruz. Ama eskisi gibi insanlar, 6-7 günlük tatilden daha çok kısa tatiller tercih ediyor. Ramazan Bayramı tatili için de 3-4 veya 4-5 günlük tatil rezervasyonları alacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Turizmcilerden 'Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarılsın' çağrısı
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tarih vererek çağrı yaptılar
Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tarih vererek çağrı yaptılar - Son Dakika

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