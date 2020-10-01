Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Piyanolu Rus Bestecileri" konseri - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Piyanolu Rus Bestecileri" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB) düzenlenecek "Piyanolu Rus Bestecileri Konseri" 8 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesinden

Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB) düzenlenecek "Piyanolu Rus Bestecileri Konseri" 8 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konserde, Soprano Arzu Aydoğdumu, mezzo soprano Medine Tuganova ve Bilge Yılmaz, bariton Serhat Konukman, Melih Tepretmez ve Mehmet Ali Tutar sahneye çıkacak. Gecenin piyanistleri ise Ahmet Sait Karabulut ve Anna Tepretmez olacak.

Çaykovski, Rachmaninov, Dargomyzhsky, Korsakov ve Rubinstein'ın, Tolstoy ve Puşkin gibi dünya çapındaki Rus şair ve yazarların eserlerinden yola çıkarak bestelediği parçaların seslendirileceği konser, 8 Ekim 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Sahne tasarımı Ömer Gündüz'e ait olan konserde aşk, yurt sevgisi, vatan özlemi ve ayrılık acısı gibi temaların hakim olduğu eserler, Rus geleneğinin sanatsal, toplumsal ve kültürel duyarlılığına farklı boyutlardan ayna tutacak.

Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesinden 'Piyanolu Rus Bestecileri' konseri - Son Dakika

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