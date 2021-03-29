ANTALYA Gazipaşa'da hurdalıkta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

ANTALYA Gazipaşa'da hurdalıkta çıkan yangın korkuttu

Gazipaşa'da hurdalıkta çıkan yangın korkuttuAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde Sanayi Sitesi'nde hurda araç ve lastiklerin konulduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Gazipaşa'da hurdalıkta çıkan yangın korkuttu Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Sanayi Sitesi'nde hurda araç ve lastiklerin konulduğu alanda çıkan yangın söndürüldü. Olay, saat 14.00 sıralarında Beyobası Mahallesi Gazipaşa Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Hurda araç ve lastik yığınlarının bulunduğu alanda henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Plastik aksamın yanması nedeniyle aşırı çıkan dumanları gören vatandaşların olayı bildirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa itfaiye birimi olay yerine sevk edildi. İtfaiye erleri yaklaşık 1 saatlik mücadele sonunda yangını söndürdü. Hurdalıkta bulunan araç lastikleri ve 2 hurda araç yandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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