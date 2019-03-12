Antalya Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eserler ele geçirildi.
Antalya
'nın Kemer
ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eserler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.Ö. (48) adliyeye sevk edildi. Kemer İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı Çamyuva
Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde dün saat 21.00 sularında 15 DH 962 plakalı otomobil Çamyuva Mahallesi D400
karayolu üzerinde durduruldu. Ekipler araçta bulunan Ö.Ö.'nün üzerinde ve otomobilinde yaptıkları aramalarda tarihi eser niteliğinde horoz figürlü kandil kapağı, fes altını, haç figürlü mini kılıç, yüzük, eski para ile farklı ülkelere ait paralar ele geçirdi.
Jandarmanın gözaltına aldığı Ö.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:11 Kaynak: DHA
Emekli Polis, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti
Delirten Hastalık Nedeniyle Ötenazi İsteyen Kadının Yüzü Artık Gülüyor
Son Dakika! THY'den Boeing 737 Yolcu Uçağıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: İkinci Bir Karara Kadar Durduruldu
Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'