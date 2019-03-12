Son Dakika Haberleri: Antalya Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu

Antalya Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eserler ele geçirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde tarihi eserler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.Ö. (48) adliyeye sevk edildi. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çamyuva Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde dün saat 21.00 sularında 15 DH 962 plakalı otomobil Çamyuva Mahallesi D400 karayolu üzerinde durduruldu. Ekipler araçta bulunan Ö.Ö.'nün üzerinde ve otomobilinde yaptıkları aramalarda tarihi eser niteliğinde horoz figürlü kandil kapağı, fes altını, haç figürlü mini kılıç, yüzük, eski para ile farklı ülkelere ait paralar ele geçirdi.

Jandarmanın gözaltına aldığı Ö.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:11 Kaynak: DHA

Çamyuva, Kemer, Antalya, Güncel
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