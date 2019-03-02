Son Dakika Haberleri: Antalya Kadınlar, Topuklu Ayakkabılarla Yarıştı

Antalya Kadınlar, Topuklu Ayakkabılarla Yarıştı

1 saat önce

Kadınlar, topuklu ayakkabılarla yarıştıBu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu' kapsamında gerçekleştirilen 8'inci Runatolia Yüksek Topuk Koşusu'nda kadınlar, en az 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koştu.

Kadınlar, topuklu ayakkabılarla yarıştı

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu' kapsamında gerçekleştirilen 8'inci Runatolia Yüksek Topuk Koşusu'nda kadınlar, en az 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koştu. Düşmemek için ayakkabılarını bantlayan 16 kadından yarışı, Berfin Boduç kazandı.

Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu kapsamında gerçekleştirilen 8'inci Yüksek Topuk Koşusu, TerraCity AVM önünde yapıldı. 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koşan kadınlar, birincilik için mücadele etti. Yarış öncesi kadınlar, parkurda düşmemek için topuklu ayakkabıyı ayaklarına bantlayarak, önlem aldı. Koşuya hazırlanan kadınlara eşleri ve çocukları da yardım etti. Yarış alanına gelen 16 kadın, topuk yükseklikleri ölçülerek parkura alındı.

Yarışa ailesinin yardımıyla hazırlanan Elif Polat, milli sporcu olduğunu söyledi. Düzenlenen birçok ulusal ve uluslararası yarışta derecesi olduğunu anlatan Polat, Topuklu ayakkabıyla ilk kez koşacağım. Heyecanlıyım. Hazırlıklarımı iyi yapmaya çalışıyorum, koşarken ayakkabımın çıkmasını istemiyorum dedi.

Hazırlıkların tamamlanmasından sonra yarışın startı verildi. Kadınların mücadelesine sahne olan yarışta, ipi ilk göğüsleyen Berfin Boduç oldu. Elif Polat ikinci olurken, Duygu Ekinci ise üçüncü oldu. Yarış sonunda birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL ve üçüncüye ise bin TL ödül verildi.

Dereceye giren sporcular ödüllerini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Terracity AVM Müdürü Gözde Hoşten tarafından verildi.

MİNİKLER KOŞUSU

Etkinlikler kapsamında yaşları 4 ila 6 arasında değişen çocuklar da 'minikler' koşusunda buluştu. Start çizgisinde toplanan minik sporcular, ailelerinin desteğiyle koşuyu gerçekleştirdi. Kimileri anne ve babasını aradı, kimileri ise düşerek ağladı. Yarışın sonunda tüm katılımcı çocuklara madalya ve katılım belgesi verildi. Yarışmacılar yarış sonrası, Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nun ana sponsoru olan Anadolu Hastanesi'nin alandaki maskotuyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yarış boyunca sağlık ekipleri sporcuları yakından takip etti.

Yüksek Topuk ve Minikler yarışlarının ardından ise Runatolia Antalya Maratonu, TerraCityRun koşusunun startı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:14 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu Soba Faciasının Yaşandığı Evden İki Kardeşin Cansız Bedeni Çıkarıldı

Pakistan-Hindistan Sınırında Çatışma: 4 Pakistanlı, 3 Hint Hayatını Kaybetti Esnafı Ziyaret Eden Binali Yıldırım Kolları Sıvayıp Döner Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 15:01:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Kadınlar, Topuklu Ayakkabılarla Yarıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]