ANTALYA Kemer Balıkçı Barınağı'nda yıkım - Son Dakika

Kemer Balıkçı Barınağı'nda yıkım

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bulunan balıkçı barınağındaki kaçak ve uygunsuz yapıların yıkımına başlandı.

Kemer ilçe merkezinde bulunan balıkçı barınağındaki kaçak ve uygunsuz yapıların; Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi'nin istişaresi sonucu yıkılmasına karar verildi. Bugün ekipler balıkçı barınağına gelerek, uygunsuz ve kaçak olan yapıların yıkım çalışmalarına başladı. Yıkım çalışmalarında belediye personelinin yanı sıra herhangi bir olay yaşanmaması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yer aldı. Yıkımın bir kısmını belediye personeli yaparken diğer kısmını ise yapıları yapan kişiler gerçekleştirdi.

Idyros Antik Kenti'nin kemerlerinin de bulunduğu birinci derece arkeolojik sit olan alanda yapılacak iyileştirme ve tarihi dokuya uygun rekreasyon çalışmalarının ardından tekrar Kemer'de bulunan balıkçıların yer alacağı bir yer haline getirilecek. Bu sayede kötü bir görüntünün bulunduğu balıkçı barınağının, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından birisinin olduğu Kemer'de turistlerinde uğrak noktası haline getirilmesi hedefleniyor.