Antalya- Konya Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Antalya- Konya karayolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Antalya- Konya
karayolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Antalya- Konya karayolunun Akseki
'ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun şekilde etkisini sürdüren kar nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Akseki ile Konya'nın Seydişehir
istikametlerinden karayoluna araç geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin bölgedeki tuzlama ve kar küreme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI
Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan Akseki- Konya yolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Karayoluna ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, bölgede tuzlama ve yol açma çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:21 Kaynak: DHA
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