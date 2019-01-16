Son Dakika Haberleri: Antalya- Konya Yolu Ulaşıma Kapandı

Antalya- Konya Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Antalya- Konya karayolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Antalya- Konya Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Antalya- Konya karayolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Antalya- Konya karayolunun Akseki'ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun şekilde etkisini sürdüren kar nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Akseki ile Konya'nın Seydişehir istikametlerinden karayoluna araç geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin bölgedeki tuzlama ve kar küreme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan Akseki- Konya yolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Karayoluna ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, bölgede tuzlama ve yol açma çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:21 Kaynak: DHA

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