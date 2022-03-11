ANTALYA MÜZESİ, OPERA ŞARKILARIYLA YANKILANDI - Son Dakika

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi'nce (Antalya DOB) başlatılan 'Müzede Opera' konserine izleyici ilgisi arttı. Tarih kokan müze, dünyaca ünlü bestecilerin eserlerine bir kez daha ev sahipliği yaptı, opera şarkılarıyla yankılandı.

Roma dönemine ait tanrı, imparator, imparatoriçe ve mitolojik kahramanları simgeleyen heykel ve lahitlerin yer aldığı Antalya Müzesi'nde gerçekleşen Mart ayı konserinde Antalya DOB sanatçıları piyanist Metin Kiper, soprano Aslı Ayan, soprano Sevinç Bilgin, tenor Devrim Demirel, bas Şafak Güç, sahne aldı.

ÜNLÜ BESTECİLERİN ESERLERİ

Solist sanatçılar Aslı Ayan, Sevinç Bilgin, Devrim Demirel, Şafak Güç, müzik tarihinin en büyük dehalarından olan dünyaca ünlü besteciler Wolfgang Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti, Claude Debussy, Rodolfo Falvo, Emmerich Kalman, Luigi Arditi'nin eserlerini Metin Kiper'in piyanosu eşliğinde opera dilinde yorumladı.

SANATÇILARA ALKIŞ YAĞDI

'Herakles' gibi birçok heykel ve lahitlerle geçmiş tarihe ışık tutan Antalya Müzesi opera şarkılarıyla çınlarken izleyiciler de keyifli anlar yaşadı. Sahneye çıkan çocuklar opera sanatçılarının etrafında dans etti. Solistler izleyicilerin alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı.