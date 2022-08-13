ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTAN FİRARİ CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ ÇIKTI - Son Dakika
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ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTAN FİRARİ CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ ÇIKTI

13.08.2022 12:15

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan S.E.'nin yapılan kimlik kontrolünde 'kasten öldürme' suçundan ömürboyu hapis cezası aldığı ve 5 yıldır firari olduğu belirlendi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan S.E.'nin yapılan kimlik kontrolünde 'kasten öldürme' suçundan ömürboyu hapis cezası aldığı ve 5 yıldır firari olduğu belirlendi.

Antalya'nın Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde jandarma ekipleri, seyir halindeki bir aracın içinde bulunan kişilerin şüpheli davranışlar sergilediğini fark etti. Yapılan takibin ardından durdurulan araçta bulunan S.E.'nin yapılan kimlik kontrolünde, 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu ceza aldığı ayrıca 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması suçu ve silahlı nitelikli yapma suçlarından toplam 6 yıl 3 ay hapis cezasının bulunduğu tespit etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan S.E.'nin 5 yıldır firari olduğu da belirlendi. Şüpheli S.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTAN FİRARİ CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTAN FİRARİ CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ ÇIKTI - Son Dakika
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