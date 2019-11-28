Antalya rus turistin öldüğü paraşüt kazasında 2 sanık tahliye edildi-arşiv

Rus turistin öldüğü paraşüt kazasında 2 sanık tahliye edildi

ANTALYA'da, bir Rus turistin ölümüyle sonuçlanan deniz paraşütü kazası davasında tutuklu yargılanan su sporları firması sahibi Hüseyin Sirek ile tekne kaptanı Fatih Mehmet Çürümez, tahliye edildi. 400 metre açıkta yaşanan kaza anını anlatan Çürümez, 'Şiddetli rüzgar paraşütü yukarı doğru çekti. Vinçle halatı tekrar çekmeye çalıştıysam da, teknenin arka pervane kısmı yukarıya kalktı ve havada kaldı. Sonra ise paraşütün halatı koptu ve sahile sürüklendi dedi.

Olay, 14 Eylül günü saat 17.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Rus uyruklu Tatyana Mitrofanov ve oğlu Mark Mitrofanov (19), sahilde su sporları merkezinden teknenin arkasına bağlanan deniz paraşütüyle yaklaşık 60 metre havalandı. Bir süre sonra paraşütün bağlı olduğu halat koptu. Rüzgarın etkisiyle sürüklenen paraşüt, Akdeniz Bulvarı'ndaki otelin bahçesindeki palmiye ağaçlarına takıldı.

Durumu fark edenler sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kurtarma ekipleri gelene kadar Tatyana Mitrofanov ve oğlu, yaklaşık 20 metreden otelin bahçesine düştü. Ağır yaralanan Mark Mitrofanov tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken annesi Tatyana Mitrofanov taburcu oldu. Olayla ilgili su sporları firmasının sahibi Hüseyin Sirek ile tekne kaptanı Fatih Mehmet Çürümez tutuklandı.

'ŞİDDETLİ RÜZGAR PARAŞÜTÜ YUKARI DOĞRU ÇEKTİ'

Hüseyin Sirek ile Fatih Mehmet Çürümez, bugün Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık Çürümez, olayda kusurları olmadığını belirterek, şöyle dedi

'Olay günü Mark Mitrofanov ve müşteki Tatyana Mitrofanov işletmemize gelerek paraşüte binmek istediklerini söyledi. Sabah saatlerinde rüzgar olduğu için bu hava şartlarında paraşüte binemeyeceklerini söyledim. Havanın düzelmesi halinde kendilerine ulaşabileceğimizi ve çağırabileceğimizi söyledim. Öğleden sonra hava şartlarının daha iyi olacağını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasından görünce müşteki ve öleni aradım. Geldiklerinde tekneye binerek yaklaşık 400 metre açıldık. Diğer sanık paraşütle ilgili kemerleri bağlayıp kontrollerini yaptı. Ben de paraşütü yavaş yavaş halatla bırakmaya başladım. Bir süre sonra şiddetli rüzgar çıktı ve paraşütü yukarıya doğru çekti. Bunun üzerine vinçle halatı çekmeye çalıştıysam da rüzgarın şiddeti nedeniyle teknenin arka pervane kısmı yukarıya doğru kalktı ve havada kaldı. Bir süre sonra paraşütün bağlı olduğu halat koptu ve paraşüt sahile doğru sürüklendi. Kopan halatı topladıktan sonra ambulansı aradık ve paraşütün savrulduğu yöne doğru gittik. Biz bu sporu yaptırırken tekne ve diğer ekipmanları devamlı kontrol ediyoruz. Bu olayda kusurumuz yoktur. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum.

Diğer sanık Hüseyin Sirek de su sporları işletmecisi olduğunu belirterek, olayın Fatih Mehmet Çürümez'in anlattığı gibi meydana geldiğini ifade etti. Sirek, mayıs ayında teknede bulunan vinç ve bağlı olan halatı yenilediklerini sözlerine ekledi.

Şikayetçi avukatı sanıkların cezalandırılmasını isterken, sanık avukatı kazanın hava muhalefetinden kaynaklandığını, aynı gün Antalya'nın başka bir bölgesinde benzer üç kazanın meydana geldiğini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

İKİ SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların sabit ikametgah sahibi olmaları nedeniyle, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, dosyanın makine mühendisi, meteoroloji mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşacak bilirkişi heyetine gönderilerek, kusur durumu hususunda rapor düzenlenmesine karar verdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE