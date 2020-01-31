Son Dakika › Spor › Antalyaspor, Çamdal ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
Antalyaspor, Çamdal ile yollarını ayırdı
6 saat önce
Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:46 Kaynak: DHA
Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcularımızdan Tarık Çamdal ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tarık Çamdal'a kulübümüze verdiği emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."
Son Dakika Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı