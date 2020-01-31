Antalyaspor, Çamdal ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Çamdal ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Çamdal ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Antalyaspor, Çamdal ile yollarını ayırdı, System.String[]

Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcularımızdan Tarık Çamdal ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tarık Çamdal'a kulübümüze verdiği emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."


Tarık Çamdal, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:46 Kaynak: DHA
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