Antayaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü 2-2 berabere kaldı. Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Maçın ardından

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas:

"2-1 öndeyken maalesef son saniyede gol yedik, çok üzüldük"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan:

"Ankaragücü olarak direncimizi devam ettiriyoruz"

Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, son saniyelerde yedikleri beraberlik golüyle bir puana razı olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tomas, karşılaşmaya iyi başladıklarını, oyun kontrolü kendilerindeyken iki kez de öne geçtiklerini ama skor avantajını koruyamadıklarını anlattı.

Tomas, "2-1 öndeyken maalesef son saniyede gol yedik, çok üzüldük. Futbolda bu oluyor." ifadesini kullandı.

Kaplan: "Ankaragücü ruhunu sahaya yansıttığımız için mutluyuz"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise Antalya'da çok iyi mücadele olduğunu kaydetti.

Geriden gelip iki defa beraberliği yakalamanın kendileri açısından sevindirici olduğunu ifade eden Kaplan, bir puanın iyi bir netice olduğunu vurguladı.

Kaplan, futbolcuları mücadelelerinden dolayı kutlayıp, "Ankaragücü olarak direncimizi devam ettiriyoruz. İki haftadır Ankaragücü ruhunu sahaya yansıttığımız için mutluyuz." dedi.

Mustafa Kaplan, kazandıkları bir puanı, geçen sezon iki takım arasında Antalya'da oynanan maç sonrası Ankara'ya dönerken 2 Mart 2019'da Afyonkarahisar'da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz'e armağan ettiklerini sözlerine ekledi.