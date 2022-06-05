Apple, AR/VR kulaklığı için Hollywood'u devreye alıyor! - Son Dakika
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Apple, AR/VR kulaklığı için Hollywood'u devreye alıyor!

05.06.2022 16:38
Apple, AR/VR kulaklığı için Hollywood'u devreye alıyor!

Apple, AR/VR kulaklığı için yeni anlaşmalar yapıyor. İddiaya göre Apple, Mandalorian ve Iron Man'in yönetmeniyle anlaştı.

WWDC 2022 etkinliğine sayılı günler kaldı ve Apple'ın ilk karma gerçeklik kulaklığı (AR/VR) ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son raporlara göre Apple, Hollywood'un bazı yönetmenleriyle çalışmak istiyor. Bu isimler arasında The Mandalorian ve Iron Man'in yönetmeni olan Jon Favreau ön plana çıkıyor.

Hollywood yönetmenleri Apple AR/VR kulaklığı için film çekebilir

The New York Times tarafından hazırlanan yeni rapora göre Apple, AR, VR kulaklığı için Hollywood yönetmenlerinden film/dizi almak istiyor. Apple'ın karma gerçeklik kulaklığının nasıl kullanılacağı henüz belirsiz olsa da, Hollywood yönetmenlerinin içerikleri merak uyandıracak diye düşünülüyor.

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NYT'nin son iddiasına göre teknoloji devi, daha önce Apple TV Plus'ın Prehistoric Planet belgeseli için birlikte çalıştığı Jon Favreau ile görüşüyor. Jon Favreau'nun popüler yapımları arasında ise The Mandalorian ve Iron Man, Lion King bulunuyor.

Apple, AR/VR kulaklığı için Hollywood'u devreye alıyor!

Apple her ne kadar Hollywood yıldızlarıyla çalışıyor olsa da, bu yılki WWDC etkinliğinde AR, VR kulaklığı tanıtılmayacak gibi görünüyor. Daha önceki raporlar Apple'ın henüz pil sorunlarını aşamadığını ve kulaklığın en erken 2023 yılında duyurulabileceğini söylemişti.

NYT yeni raporunda bu iddiayı desteklerken, aynı zamanda karma gerçeklik kulaklığının diğer özelliklerini de deşifre etti. Rapora göre Apple, kamera ve ses için ekstra özellikler eklemek için yazılım araçları üzerinde çalışıyor. Hatta eller serbest arabirimi tasarladığı da söyleniyor.

Apple'ın kulaklığında yer alacak tüm bu özellikler, halihazırdaki Meta Quest 2'den veya Microsoft HoloLens'ten farklı olmasını sağlayacak. Apple ayrıca kulaklığının ön plana çıkması için uygulamalara da önem veriyor.

Apple, AR/VR kulaklığı için Hollywood'u devreye alıyor!

Daha önce aktardığımız üzere Apple, 2 yıl içerisinde üst düzey özelliklere sahip AR/VR cihaz tanıtacak. Tanıtılacak cihazın iki adet 4K mikro-OLED ekran, 15 kamera modülü ve M serisi çiplerle eşdeğer işlemciye sahip olacağı belirtiliyor. Cihazın maliyetinin ise 3.000 dolar civarında olacağı belirtiliyor.

Siz Apple reailtyOS ve VR cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Jon Favreau, Hollywood, Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apple, AR/VR kulaklığı için Hollywood'u devreye alıyor! - Son Dakika

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