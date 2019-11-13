Son Dakika Haberleri: Ara tatilde Piazza'da sınırsız eğlence
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Ara tatilde Piazza'da sınırsız eğlence

7 saat önce

Şanlıurfa'da miniklerin severek izlediği çizgi karakterler Niloya, Elif ve Keloğlan Piazza'ya konuk olacak.

Ara tatilde Piazza'da sınırsız eğlence, System.String[]

Şanlıurfa'da miniklerin severek izlediği çizgi karakterler Niloya, Elif ve Keloğlan Piazza'ya konuk olacak.


Daha motivasyonlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmeleri için yürürlüğe giren yeni çalışma programı kapsamında ara tatile çıkacak olan Şanlıurfalı çocuklar, Piazza'nın sürpriz dolu etkinlikleriyle ilkokul döneminin stresini atacak. Ara tatil için bir dizi program hazırlayan AVM'de Şanlıurfalı minikler doyasıya eğlenecek. TRT Çocuk kanalının en sevilen çizgi dizi kahramanlarını, 16-24 Kasım tarihlerinde konuk edecek olan AVM'nin koridorlarında neşeli çocuk kahkahaları çınlayacak. Her gün 14.00-16.00-18.00 saatlerinde 3 seans olarak gerçekleştirilecek etkinliklerde minikler, 16-18 Kasım tarihlerinde ilk olarak Elif'in Düşleri çizgi dizisinin sevimli kahramanlarıyla buluşacak. 19-21 Kasım tarihleri arasında AVM'ye, ismini mutluluktan alan, şarkıları, şovları ve danslarıyla miniklerin hayranlığını kazanan Niloya konuk olacak. 22-24 Kasım'da ise eğlendirirken, düşündüren, şakaları ve sakarlıklarıyla kendine güldüren masal kahramanı Keloğlan miniklerle buluşacak. AVM'ye kurulacak olan özel gösteri alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar eğlenirken, aileleri gönül rahatlığıyla AVM'nin nezih ortamında alışveriş yapabilecekler.


Etkinliklere, danışma birimine başvurup Piazza Club üyelik formunu dolduran tüm ziyaretçilerin çocukları ücretsiz katılabilecekler. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Keloğlan, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:18 Kaynak: İHA
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