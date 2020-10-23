Araban Belediye Başkanı Doğru'dan 4 müjde - Son Dakika

Araban Belediye Başkanı Doğru'dan 4 müjde

23.10.2020 09:18
Araban Belediye Başkanı Doğru'dan 4 müjde, System.String[]

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçede Küçük sanayi sitesi, çiftçinin ürünleri için Kooperatif ve Hayvan Pazarı ile ilgili projelerinin bulunduğunu söylerken, Arabanspor Futbol Akademisi'nin de kurulacağının müjdesini verdi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçede Küçük sanayi sitesi, çiftçinin ürünleri için Kooperatif ve Hayvan Pazarı ile ilgili projelerinin bulunduğunu söylerken, Arabanspor Futbol Akademisi'nin de kurulacağının müjdesini verdi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru projeler hakkında açıklamalarda bulunarak, Çiftçiler ürünlerini daha iyi satabilmesi için kooperatif çalışmalarının olduğunu ifade ederken, sadece belli ürünlerde değil, çiftçilerin tarafından üretilen her türlü tarım ürününün en iyi şekilde değerlendirmek için kooperatif çalışmalarının olduğunu söyledi. Doğru ayrıca, bölgeye hitap edecek bir hayvan pazarı kuracaklarının altını çizdi.

Şuana kadar yapılanlar

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak, "Bu kısa süre içerisinde ilk yaptığımız belediye içerisindeki personel yapılandırmasıyla ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Göreve başladığımız gün eksiklerimizi tespit ettik. Şuanda Esentepe taziye evi sosyal tesisi devam etmektedir. Birkaç ay içerisinde hizmete açacağız. Kırsal mahallelerimizde eksik kilit taşlarımız var. En kısa zamanda 50 bin metre kare ihaleye çıkacağız. Toplam eksiğimiz 200 bin metre kare civarındadır. Hedefimiz 2022 yılına kadar kırsal mahalleler dahil kilit taşı eksikliğini tamamlamak. Bu süre zarfında yaklaşık 20 kilometrelik arazi yolunu tamamladık" dedi.

"Olmazsa olmaz 3 proje"

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru olmazsa olmazı olan 3 proje hakkında açıklamalarda bulunarak, "Küçük sanayi sitesi gerekli planlama hazır bakanlıklarda onay bekliyoruz. Sanayi sitesi olmazsa olmazımızdır. Dönem içerisinde hedefimiz temel atmak. Bölgeye hitap edecek bir hayvan pazarı projemiz var. Bu en büyük hedeflerimizden birisidir. Çiftçilerimizin ürünlerini daha iyi satabilmesi için kooperatif çalışmamız var. Şuanda Cumhurbaşkanımızın onayına sunuldu. Onaylandıktan sonra biz sadece belli ürünlerde değil, çiftçilerimiz tarafından üretilen her türlü tarım ürününün en iyi şekilde değerlendirmek. Benim olmazsa olmazım, Küçük sanayi sitesi, Kooperatif, Hayvan pazarı çünkü ilçe ekonomisi sadece tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bizde tarımda en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Arabanspor Futbol Akademisi kuracağız"

Belediye Başkanı Doğru bir futbol akademisi kuracaklarının müjdesini vererek, "Araban Belediyespor ile çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak bir futbol akademisi kuracağız. İlçemizdeki yetenekli çocukları ortaya çıkarıp altyapıda değerlendireceğiz. Alt yapıyı güçlendirerek A takımına alttan futbolcu yetiştireceğiz. Kendi çocuklarımızla hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Araban Belediye Başkanı Doğru'dan 4 müjde
Araban Belediye Başkanı Doğru'dan 4 müjde

Sanayi Sitesi, Hasan Doğru, Kooperatif, Araban, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Araban Belediye Başkanı Doğru'dan 4 müjde - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürdü, Ermeniler cepheyi bırakıp kaçtı! Önemli arazi ve tepeler işgalden kurtarıldı Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı, komşularından ambulans çağırmasını istedi İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı
Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu         
08:58
Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi         
08:20
Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti         
08:12
ABD'de Kovid-19 tedavisi için ilk defa bir ilaç onaylandı ABD'de Kovid-19 tedavisi için ilk defa bir ilaç onaylandı         
07:47
ABD Başkanı Trump canlı yayın tartışmasında duyurdu: Koronavirüs aşısı haftalar içinde elimizde olacak ABD Başkanı Trump canlı yayın tartışmasında duyurdu: Koronavirüs aşısı haftalar içinde elimizde olacak         
07:24
Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Sparta Prag karşısında 3 gol attı Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Sparta Prag karşısında 3 gol attı         
23:06
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı         
20:17
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı         
18:51
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 09:23:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Araban Belediye Başkanı Doğru'dan 4 müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei