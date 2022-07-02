Arama çalışmalarına rağmen 3 gündür kayıp olan adamın izine rastlanılmadı - Son Dakika
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Arama çalışmalarına rağmen 3 gündür kayıp olan adamın izine rastlanılmadı

02.07.2022 13:24
Arama çalışmalarına rağmen 3 gündür kayıp olan adamın izine rastlanılmadı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Recep Albat isimli vatandaş bir anda ortadan kayboldu.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Recep Albat isimli vatandaş bir anda ortadan kayboldu. Hattatlık yapan ve aslen Tokatlı olan Albat, 3 gün önce akşam saatlerinde evinden çıktı. Bir daha eve dönmeyen Albat'ın ailesinin kayıp başvurusu yapması üzerine aramalar başladı. Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) arama kurtarma ve jandarma ekiplerince Albat'ın gideceği yerler titizlikle arandı. 3 gün boyunca tüm ihbarları değerlendiren jandarma, AFAD ekipleri ile birlikte geç saatlere kadar aramalarını sürdürerek bölgedeki yaylaları, kanalları, tarlaları, köyleri didik didik etti. Tüm aramalara rağmen kayıp şahsın izine rastlanılmadı. Karada sürdürülen arama çalışmalarının yanı sıra dron ile havadan arama çalışmalarıyla bir an önce Albat'ın izine ulaşılması için AFAD, emniyet, jandarma ekipleri seferber oldu. Dükkan, market, işyeri gibi yerlerin güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, gelen ihbarları değerlendirerek çalışmalarını sürdürürken, birçok ihbarın da asılsız olduğu çalışmalar sonucunda tespit edildi. Güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekiplerinin arama çalışması ile birlikte 58 yaşındaki kayıp adamın ailesi de yakın köyler başta olmak üzere, Bayburt Merkezde gelen ihbarlar üzerine aramalarını sürdürüyor. 72 saatlik yoğun arama çalışmaları sonucunda henüz herhangi bir ize ulaşılmadı. - BAYBURT

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Kaynak: İHA

Jandarma, Bayburt, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arama çalışmalarına rağmen 3 gündür kayıp olan adamın izine rastlanılmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arama çalışmalarına rağmen 3 gündür kayıp olan adamın izine rastlanılmadı - Son Dakika
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