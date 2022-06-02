Aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aranan 18 kişi yakalandı

02.06.2022 18:09
Aranan 18 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 18 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 18 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Argıncık, Battalgazi, Esentepe, Anbar, Osmangazi, Kocatepe, Ziya Gökalp, Yavuzlar mahalleleri ve farklı adreslerde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası olan H.K, 'Yol kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma' suçlarından 12 yıl 6 ay' hapis cezası olan L.B. ile birlikte toplam 18 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Aranan 18 kişi yakalandı
Aranan 18 kişi yakalandı
Aranan 18 kişi yakalandı

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Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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