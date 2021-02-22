"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi - Son Dakika

"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi

22.02.2021 22:26

Koronavirüs ile ilgili her söylediği dikkatle takip edilen Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Araştırman var mı, yayının var mı?" diye soranlara sert tepki gösterdi. Ceyhan, yazdığı yayınların sayısını verip, "Ağzından salyalar saçıp bir yerlerini karıştıran trollere anlayabiliyorlarsa yanıttır" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendisine yöneltilen "Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Twitter hesabından yazdığı yayınların sayısını paylaşan Ceyhan, "Ağzından salyalar saçıp bir yerlerini karıştırırken, 'araştırman var mı, yayının var mı?' diye soran trollere anlayabiliyorlarsa yanıttır" diye karşılık verdi.

'Araştırman var mı, yayının var mı?' sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi
'Araştırman var mı, yayının var mı?' sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi
Araştırman var mı, yayının var mı? sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mehmet Ceyhan, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Araştırman var mı, yayının var mı?' sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi - Son Dakika


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