"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi - Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendisine yöneltilen "Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Twitter hesabından yazdığı yayınların sayısını paylaşan Ceyhan, "Ağzından salyalar saçıp bir yerlerini karıştırırken, 'araştırman var mı, yayının var mı?' diye soran trollere anlayabiliyorlarsa yanıttır" diye karşılık verdi.